Fiamme nel residence occupato da una turista Salvati due cagnolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Allarme a Porto d’Ascoli, a pochi passi dalla spiaggia dove questo pomeriggio un appartamento del residence “Brezza di Mare” ha preso fuoco. Due cani si sono miracolosamente salvati. L’allarme è scattato intorno alle 16 e 30 nell’appartamento attualmente occupato da una turista milanese in vacanza in Riviera. In quel momento, all’interno, c’erano due cani. Sono stati poi i pompieri a metterli in salvo. Il fuoco ha di fatto spinto gli occupanti della palazzina a riversarsi in strada.