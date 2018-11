Beffa per un disoccupato perde il posto di lavoro e i ladri rubano in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ladri penetrano in un appartamento di Porto d'Ascoli a san Benedetto e si trovano di fronte il cane dei proprietari e lo rendono inerme. Quando marito e moglie sono tornati a casa hanno trovato l'appartamento a soqquadro riuscendo a rubare alcun oggetti prezioso e soprattutto il denaro in contante. “C’erano i soldi che avevo messo da parte per pagare l’affitto – spiega la vittima del furto, C.L., che tra l’altro in questi giorni si è anche ritrovato senza lavoro – e se li sono portati via. Ora mi ritrovo anche con la necessità di pagare i danni fatti alle finestre provovati dai ladri”.