La porta di casa è sbarrata i ladri l’avevano ripulita trafugando gioielli e contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Quando è rientrato in casa si è trovato di fronte alla porta chiusa con il gancio. Dall’interno. Inizialmente ha pensato ad un fortuito incidente e, per rincasare, ha dovuto chiamare i vigili del fuoco della vicina caserma. Quando i pompieri sono arrivati ed hanno fatto scattare il gancio, la porta si è aperta ed è venuta fuori tutta la verità. La casa era stata visitata dai ladri che, per stare tranquilli e concedersi un po’ di vantaggio in caso di eventuale fuga, avevano chiuso con il gancio. E’ accaduto nel quartiere di San Filippo Neri nella tarda serata di domenica. Hanno fatto i propri comodi, rubando oggetti di valore e contanti (si parla di alcune centinaia di euro) e se ne sono andati. Quando il padrone di casa è tornato si è trovato di fronte alla porta chiusa in quel modo per poi scoprire che, ad impedirgli l’accesso, erano stati i malviventi. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto che hanno poi ispezionato l’abitazione ricostruendo l’operato dei furfanti. I ladri, difficile capire se si trattasse di una sola persona o di una coppia, sono penetrati nell’appartamento attraverso la finestra di un balcone. Hanno forzato l’infisso e, una volta all’interno, si sono subito premurati di chiudere il chiavistello del portone principale. Questo al fine di potersi rendere conto dell’eventuale ritorno del padrone di casa e avere così il tempo di mollare tutto, raggiungere la finestra dalla quale erano entrati e darsi così alla fuga.