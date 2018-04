Gli agenti della polizia locale sgomberano i clochard dal campo di bocce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il presidente del comitato di quartiere Ponterotto a San benedetto, Roberto Angelini, in occasione di assemblee pubbliche con gli amministratori della città aveva segnalato l'indecente stato del campo di bocce, confinante con la ludoteca Soqquadro, diventato dormitorio di persone esposte alle rigide temperature delle scorse settimane e in condizioni igieniche precarie. Per questo una squadra della polizia locale, agli ordini del comandante Giuseppe Coccia, sentiti i responsabili della vicina Caritas diocesana, ha provveduto allo sgombero dell'area e alla pulizia. Contemporaneamente è stata intensificata l'illuminazione del campo di bocce per scoraggiare eventuali nuovi bivacchi notturni.