SAN BENEDETTO - Questo ponte non s’ha da fare. Una delle opere più attese dalla città truentina resta in sospeso. Un ponte sul Tronto che comincia a prendere il volto di un “ponte dei sospiri” perché sono troppe le attese, le speranze cadute nel vuoto e i progetti mancati che arricchiscono la storia di questa infrastruttura. Di certo viene da dire: «Mai una gioia per Martinsicuro», almeno in termini di viabilità. Nel giorno in cui riapre la 259 (e dunque si torna a circolare normalmente al confine con Alba e verso il casello dell’A14), arriva una nuova tegola sul capo della comunità e, soprattutto, degli operatori turistici.

La segnalazione



Tutto è partito da una segnalazione del Partito democratico e del consigliere Dino Pepe che ha sottolineato come la giunta Marsilio abbia dirottato il milione e 100mila euro destinato al ponte per bici e pedoni verso il 106esimo Giro d’Italia. «Il 27 settembre scorso, due giorni dopo le elezioni, l’esecutivo Marsilio ha tolto i finanziamenti per il ponte ciclopedonale sul Tronto. Un atto grave verso la Val Vibrata. Con la nostra giunta avevamo messo a disposizione questi fondi e lavoravamo in sinergia con le Marche» commenta il consigliere regionale del Pd Abruzzo Dino Pepe. Lo stesso ex sindaco di Torano sarà protagonista, domenica, di un incontro al molo di Martinsicuro per discutere della questione. Un punto strategico perché il viadotto andrebbe proprio ad unire quella zona con la Sentina. Nel pomeriggio di ieri anche il locale circolo del Pd ha indetto una conferenza stampa. A parlare è stato il capogruppo Giuseppe Capriotti: «In campagna elettorale i rappresentati locali di Fratelli d’Italia hanno promesso la realizzazione di quest’opera ma, contemporaneamente, i loro rappresentanti regionali cioè Liris e Marsilio hanno stralciato i finanziamenti, destinandoli ad un’altra situazione. Chiediamo al Comune di attivarsi da subito per trovare un altro canale di finanziamento».

Il Pd di Martinsicuro, esattamente dieci anni fa, si era fatto promotore di un evento all’hotel Progresso di San Benedetto del Tronto - con i democrat della Riviera delle Palme - per fare il punto sul ponte del Tronto. Oggi questa notizia ha messo in allarme non solo il Pd ma anche i gruppi consiliari “Europa Verde” e “Martinsicuro e Villa Rosa Bene Comune” con in testa Marta Viola e Simona Lattanzi. Tutti insieme hanno chiesto un consiglio comunale d’urgenza su questa tematica.



La spiegazione



Il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, spiega, però, che si tratta di una notizia, a suo avviso, «fuorviante»: «Determinati fondi andavano utilizzati entro fine anno e non sarebbe stato possibile usarli per il ponte perché non abbiamo nemmeno un progetto definitivo. Così sono stati dirottati altrove affinché non andassero persi. Si tratta solo di un problema di natura burocratica. Inoltre il milione e 100mila euro non credo che, ad oggi, sia sufficiente per l’opera. La giunta d’Abruzzo mi ha assicurato nuove risorse per il 2023».