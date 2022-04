Un polo culturale al posto dell’ex liceo di via Leopardi: ecco l'obiettivo della giunta

SAN BENEDETTO - Un polo culturale per giovani e anziani, dove realizzare coworking, laboratori di inglese e teatro per ragazzi, attività di quartiere e un piano da destinare alle scuole Sacconi. È quanto è previsto per l’ex liceo di via Leopardi che è stato inserito nel bando per la rigenerazione urbana assieme all’ex casa del giardiniere, che ieri pomeriggio è stato approvato dalla giunta. Una nuova vita si prospetta per uno dei luoghi storici di San Benedetto.



Dopo essere stato per anni uno dei cosiddetti gioielli del patrimonio comunale che immancabilmente, in sede di bilancio di previsione, veniva inserito tra i beni dismissibili, l’ex Scientifico di via Leopardi ora viene indicato come luogo di rilancio attraverso una profonda riqualificazione. L’occasione è data dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in particolare dal residuo del fondo dirottato sul restyling del Ballarin che vede rimanere la cifra di 2.560.000 euro destinati per la rigenerazione dell’ex liceo. Il bando scade il prossimo 30 aprile e il progetto prevede un piano da destinare alla scuola media Sacconi per recuperare spazi didattici, un piano per i giovani dove realizzare coworking e quindi condividere spazi professionali, sempre su un piano andrebbero realizzate attività extra scolastiche come dopo scuola, laboratori di teatro e di inglese. Mentre l’attuale casa parcheggio che fiancheggia l’ex liceo verrebbe destinata alle attività diurne per anziani e per attività del quartiere.

L’idea è quella di realizzare una struttura che si sposi con e realtà circostanti visto che nella stessa via insistono le scuole medie Sacconi e l’asilo Merlini. Nel bando rientra anche la rivisitazione della casa del giardiniere che insiste sotto la pineta centrale presente su via Pasqualini dove si andrebbe a realizzare una biblioteca per bambini. Si era pensato alla vendita così come per la casa di via Saffi, oggi entrambi protagonisti dei bandi del Pnrr. E per quest’ultimo l’immobile si starebbe pensando a una destinazione sociale, forse a un istituto per il “Dopo di noi” sempre che si riesca a superare il vincolo imposto dalla Soprintendenza.



All’orizzonte anche il trasferimento dell’istituto musicale Vivaldi che lascerà la storica sede presso la scuola Caselli in via Giovanni XXIII per approdare nell’ex ospedale civile di via Pizzi. In questo modo la scuola Caselli potrà recuperare aule per la didattica e per gi spazi mensa.

