San Benedetto, capannello davanti a scuola: ragazzina 16enne trovata con l'hashish. Altri due neomaggiorenni nei guai

SAN BENEDETTO - Scoperta choc della Polizia di San Benedetto davanti ad un istituto superiore cittadino: ragazzina di soli 16 anni trovata con l'hashish.

I poliziotti, impegnati in un controllo, hanno notato che i ragazzi si raggruppavano in un parco vicino alla scuola e, temendo che si stessero consumando episodi di spaccio o di consumo di stupefacenti, bloccavano una ragazza 16enne in sella ad uno scooter e due neomaggiorenni. La ragazza è stata trovata in possesso di una piccola quantità di hashish, che gli è costata la segnalazione come consumatrice e il ritiro del patentino per lo scooter. È stata poi riaffidata alla madre, accorsa sul posto. Segnalati anche i due ragazzi: aveva modiche quantità, per uso personale di marijuana e cocaina.