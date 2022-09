SAN BENEDETTO - Ricercato per furti rientra dall'estero e trova la polizia ad aspettarlo. Gli agenti del Commissariato di San Benedetto hanno rintracciato a Porto d’Ascoli un uomo di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel mese di marzo dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, dovendo espiare la pena complessiva di 10 mesi in carcere.

L’uomo infatti, da tempo dimorante in Germania, si era reso responsabile nel 2011 e nel 2015, a San Benedetto del Tronto, dei reati di ricettazione, furto e danneggiamento aggravato per i quali era stato condannato in via definitiva alla pena della reclusione con sentenze divenute irrevocabili, e quindi esecutive, rispettivamente nel 2017 e nel 2022. L’uomo, rientrato da poco in Italia, si trovava in zona Porto D’Ascoli ed aveva intenzione di risiedere stabilmente in città. Ora è stato rinchiuso nel carcere di Ancona per l’espiazione della pena inflitta.