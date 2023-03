Steward e poliziotta aggrediti al derby col Tolentino: denuncia e Daspo per 5 ultras della Samb

SAN BENEDETTO - Disordini alla partita Sambenedettese - Tolentino: identificati dalla polizia e colpiti da Daspo 5 tifosi rossoblu, denunciati anche per l'aggressione ai danni delle stesse forze dell'ordine, in particolare una poliziotta, ed uno steward.

Quel giorno poliziotti del Commissariato erano alle prese con l’identificazione di un tifoso che era entrato con un coltellino a serramanico, preventivamente trattenuto da uno steward al filtraggio.

Nel momento in cui gli operatori di polizia hanno chiesto un documento d’identità, il tiofo si rifiutato, richiamando l’attenzione del gruppo ultras, composto da circa 70 tifosi, che, compatto, è tornato sui propri passi accerchiando i poliziotti. Momenti di tensione e accesa discussione su striscioni non autorizati. La confusione creatasi, nel frattempo, ha permesso al possessore del coltello di eludere il controllo di polizia confondendosi tra i tifosi.



Durante il confronto con la polizia si è avvicinato al gruppo uno steward, di servizio allo stadio, con l’intento di aiutare i poliziotti nella mediazione facendo presente ai tifosi di aver loro restituito lo striscione che non era stato fatto entrare. Le parole dello steward hanno innescato l’ingiustificata ed improvvisa reazione rabbiosa di alcuni tifosi che lo hanno strattonato con schiaffi e calci facendogli cadere a terra il berretto e creando un serio pericolo per l’incolumità di tutti i presenti. Solo il pronto intervento dei poliziotti riusciva a riportare la calma in pochi minuti e poco dopo tutto il gruppo ultras ha lasciato lo stadio. Le fasi dell’aggressione hanno portato come conseguenza lesioni dello steward giudicate guaribili in 5 giorni ed anche ad una poliziotta della Questura di Ascoli che ha riportato una contusione ad un dito giudicata guaribile in 6 giorni. Le succesive indagini, tramite le analisi dei filmati hanno presso di identificare gli autori all’aggressione dello steward ed il tifoso che aveva cercato di entrare allo stadio con il coltello. Per loro, 5 in totale, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria è scattato il Daspo, ossia l’inibizione a frequentare i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per un periodo di 15 mesi per 4 di loro e, per altro tifoso, di 2 anni.