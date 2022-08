SAN BENEDETTO - È stata una stagione di grande lavoro, quella estiva, per i carabinieri della compagnia di San Benedetto e per quelli delle varie stazioni che si trovano lungo il territorio.



Il territorio

Un territorio che, tra luglio e agosto, come noto, moltiplica la propria popolazione rendendo sempre più complicato il lavoro dei tutori dell’ordine che si trovano di fronte ad una serie di potenziali problemi in più rispetto agli altri mesi dell’anno. Ed è per questo motivo che, in periodi “caldi” come d’estate, l’Arma mette in campo un impegno maggiore e controlli sempre più capillari al fine di intercettare situazioni di potenziale pericolosità legata allo spaccio di stupefacenti, ai furti nelle abitazioni o ai pericoli della strada legati, prevalentemente, a persone che si mettono alla guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Se si parla di furti e turismo va ricordato l’arresto avvenuto a luglio di un tunisino che è stato trovato in possesso di cinque telefoni cellulari di cui due di ultima generazione nonché un orologio ed un paio di occhiali da sole, verosimilmente sottratti poco prima sulla spiaggia libera adiacente la zona portuale.

La prevenzione