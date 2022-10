SAN BENEDETTO - «La Sardegna non tradisce, siamo Campioni d’Italia». Il velista sambenedettese tesserato per il Circolo nautico, Vincenzo Polinesia si prende il Campionato Italiano e la Coppa di stagione RS21 Corinthian e, a coronamento, un primo overall in race 7.

«Sono timoniere della barca e ho deciso di partecipare al progetto del CodeZero Sailing Team (il nome della squadra) con un equipaggio di giovani di talento - tranne me che ne ho 28 gli altri ne hanno tutti 24 - con l’obiettivo di ben figurare. Siamo cresciuti di tappa in tappa fino ad arrivare al momento clou in un particolare stato di forma ed allenamento che ci ha consentito di vincere il Tricolore». Il risultato, insomma, è molto importante ma in uno sport come la vele nello specifico il supporto degli sponsor è fondamentale.

«Ci hanno aiutato - chiude l’atleta - la Fasto.tech, SarI 2030 e Italiana Assicurazioni che ci hanno consentito di avere sempre le condizioni migliori per fare risultato». Prossimo obiettivo il Campionato Del Mondo (3 Novembre in Croazia) tra le teste di serie.