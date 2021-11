Crollano sulla testa dei podisti i frammenti che si staccano dal ponte della sopraelevata Ascoli Mare

SAN BENEDETTO - Cemento rovinato in alcune zone scrostato ed in altre in precario equilibrio, e dei ferri che escono dalla struttura, creando apprensione verso chi quotidianamente percorre camminando, correndo o percorrendo in bicicletta quel tratto.

Così si presenta a oggi la parete muraria esterna lato ovest della superstrada Ascoli – Mare, che si sovrappone e sovrasta il tratto ciclopedonale della parte più orientale di via Monteconero, la quale si ricongiunge con viale dello Sport. Da qui la segnalazione dei cittadini di Ragnola, preoccupati per lo stato di incuria dell’infrastruttura viaria, raccolta dal consigliere comunale di Forza Italia Stefano Muzi e girata subito all’ufficio viabilità, gestione e manutenzione delle strade provinciali di Palazzo San Filippo.

«Ho chiesto- afferma Muzi - di pianificare appena possibile un sopralluogo al fine di valutare l’indice di pericolosità della situazione, volendo scongiurare qualsiasi potenziale rischio derivante dal distacco e dalla caduta di frammenti di calcinacci cementizi». Muzi si è subito attivato affinché vengano adottati interventi e soluzioni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini che si trovano ogni giorno a percorrere quel tratto.

