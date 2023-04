SAN BENEDETTO - Ripulita dalla plastica e da altri rifiuti pericolosi in attesa, forse, di accogliere i cani. Ecco il presente e l’eventuale futuro della spiaggia al confine con Grottammare. Lì, ieri mattina, un bel gruppo di volontari coordinati dall’associazione “Plastic Free Odv Onlus” si erano dati appuntamento per un’azione di pulizia ambientale, organizzata nell’ambito della Giornata mondiale della Terra.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Travi, bancali e cementi: il Bike trial park apre oggi per intercettare i giovani e recuperare un quartiere



L’attrezzatura



Armati di guanti, pinze, sacchi e tanta buona volontà, gli attivisti hanno individuato e rimosso molto pattume. C’era anche qualcosa di potenzialmente molto pericoloso per l’ecosistema. Infatti, in zona era stata abbandonata una tanica di olio per motori esausto. «Si tratta di un rifiuto da smaltire con particolare cautela e, dunque, va segnalato a PicenAmbiente» ha detto Alessandra Boccabianca (coordinatrice locale dell’associazione) esprimendo soddisfazione per la bella partecipazione all’iniziativa che ha coinvolto anche diversi bambini. Ma, come accennato all’inizio, quel tratto di litorale è al centro di un’interessante idea dell’amministrazione comunale. Ossia quella di realizzare una spiaggia attrezzata per i cani. Se ne parla da anni ma, finora, non c’è mai stato nulla di concreto.

Pochi giorni fa, l’assessore al turismo, Cinzia Campanelli, era ad Ancona per un incontro con l’Autorità portuale, durante il quale si è affrontato anche questo argomento. «E’ un progetto che mi sta molto a cuore ma ha delle difficoltà tecniche davvero complesse - sottolinea l’esponente della giunta Spazzafumo -. Abbiamo attivato una discussione, occorrerà coinvolgere anche la Capitaneria di porto».

La nuova stagione balneare è alle porte e sembra difficile che si possa arrivare a chiudere la partita in tempo. Così, il turismo “pet-friendly” torna ad essere zavorrato da tante lacune. Ogni anno, cresce costantemente il segmento delle persone che amano trascorrere le vacanze con i propri amici a 4 zampe ma la Città delle Palme non riesce ancora ad intercettare al meglio questa richiesta montante.



Intanto, l’attivismo ambientale non si ferma. Questo sabato (29 aprile) scende in campo Legambiente per la pulizia e il monitoraggio scientifico dei rifiuti incentrata sull’arenile della Riserva Sentina. Appuntamento: ore 15.30, parcheggio zona depuratore.