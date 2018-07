Trovata una pistola in strada Il proprietario va dalla polizia «Mi è scivolata dalla tasca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Trovarsi di fronte ad una pistola in terra, in mezzo alla strada, non è cosa da tutti i giorni. Non nella più o meno tranquilla Riviera delle Palme. Ma è quello che, ieri mattina, è successo ad un passante che attraversando le vie del centro di San Benedetto si è trovato ad osservare una automatica, di luccicante metallo, in terra. L’uomo si è subito reso conto di trovarsi di fronte ad un’arma vera ed ha preso il telefono allertando il 112. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri che hanno preso in consegna la pistola mettendosi subito al lavoro per capire da dove fosse spuntata fuori. Ma i militari non hanno fatto in tempo neppure a rientrare in caserma per verificare la matricola del “ferro” che è arrivata la segnalazione del legittimo proprietario dell’arma che, mentre il passante chiamava i carabinieri, faceva il suo ingresso in commissariato per denunciarne la scomparsa. E’ praticamente accaduto che il titolare della pistola, un privato cittadino con regolare porto d’armi per difesa personale, si è perso l’arma come si fa con un mazzo di chiavi. Salendo in auto gli è caduta in terra e lui non se ne è accorto. Ha acceso il veicolo e si è allontanato. Dopo alcuni minuti si è reso conto di non avere più la pistola con sé. Si è subito diretto dalle forze dell’ordine più vicine, in questo caso il commissariato di polizia, per segnalare la situazione e denunciare la sparizione del pezzo. Lo smarrimento di un pistola, e il suo ritrovamento in strada, si sa, non sono cose che capitano quotidianamente così sia i carabinieri che la polizia hanno voluto vederci chiaro ed hanno ascoltato l’uomo per capire se stesse raccontando tutta la verità. Ma è venuto fuori che, per quanto assurdo possa sembrare, la pistola era davvero stata smarrita in quel modo. E tutto, bisogna dirlo, è andato per il meglio. Se l’arma fosse finita nelle mani di un ragazzino forse staremmo a raccontare un’altra storia.