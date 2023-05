SAN BENEDETTO - Tre pini da abbattere subito e i restanti da sottoporre a un controllo costante. È quanto ha disposto la società Res Agraria srl di Tortoreto invitata dal Comune a esprimere un parere tecnico sui pini che fiancheggiano la pista ciclabile, in fase di realizzazione, lungo via Gino Moretti. A questo punto l’amministrazione dovrà decidere se abbatterne solo tre o per sicurezza sostituire tutti i pini.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO A Fermignano oggi il Palio contestato: in gara sette contrade e 80 rane



L’iter



All’indomani della caduta di un pino, avvenuta lo scorso primo marzo all’interno del cantiere dove si sta realizzando il prolungamento della pista ciclabile di via Gino Moretti, il Comune aveva disposto l’analisi di stabilità di tutto il filare di alberi che caratterizza la via. Gli accertamenti sono stati svolti dalla società Res Agraria s.r.l. per stabilire quali provvedimenti fossero necessari per mantenere in sicurezza l’area. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta che spiega come la caduta del pino a marzo fosse legata all’apparato radicale storto dell’albero e dispone l’abbattimento di tre pini pericolanti, precisamente i primi del tratto est, mentre i restanti cinque arbusti andrebbero controllati presentando un rischio moderato di caduta, con analisi da affrontare ogni due anni.

Da ricordare che tali alberi si trovino proprio lungo la strada dove insiste la scuola elementare Caselli, quindi frequentata dai più piccoli. Parere che è stato inviato alla Soprintendenza visto che l’autorizzazione dovrà comunque arrivare dall’ente sovraordinato. Gli stessi uffici comunali avrebbero proposto la sostituzione totale dei pini proprio per garantire maggiore sicurezza, ma tale indicazione sarà sottoposta al vaglio dell’amministrazione comunale. Intanto i lavori lungo la pista di via Moretti sono ripresi con l’installazione della ringhiera, ora si andranno a sistemare i pannelli e a terminare il percorso ciclabile che tempo permettendo dovrebbe essere riconsegnato per i primi di luglio.



L’obiettivo



«L’obiettivo - afferma il vice sindaco Tonino Capriotti - è scongiurare la possibilità che si ripeta un episodio come quello già avvenuto con la caduta del pino, mettendo a rischio l’incolumità dei nostri cittadini. È infatti compito e dell’amministrazione comunale e nostra assoluta priorità garantire prima di ogni altra cosa la pubblica sicurezza».