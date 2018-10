Si lancia a velocità folle sulla pista ciclabile Bloccato e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Che nessuno si sia fatto male è stato per un vero e proprio miracolo. Perché alle venti di mercoledì sera, mentre nel vicino stadio Riviera delle Palme si stavano giocando gli ultimi minuti della partita della Samb, sulla pista ciclabile del lungomare c’erano decine di persone che stavano camminando, correndo o andando in bicicletta. Molti di loro hanno visto una Fiat Punto sfrecciare, in direzione Nord, proprio lungo il percorso destinato alle biciclette. Sono stati momenti di panico durante i quali qualcuno ha anche pensato al gesto di un folle intenzionato a fare del mare a qualcuno. All’inseguimento dell’auto come un film d’azione si sono subito lanciati due veicoli dei carabinieri, uno dei militari della stazione di Montefiore dell’Aso e l’altro di quelli del radiomobile di San Benedetto che hanno intercettato l’auto fuori controllo e si sono agganciati dietro per cercare di fermarlo. Il giovane, nonostante i lampeggianti e le sirene delle due gazzelle, ha proseguito la sua folle corsa ed ha accelerato ulteriormente nel tentativo di seminarle. Così i tre mezzi sono sfrecciati per tutta la parte settentrionale del lungomare, passando da viale Marconi a via Trieste e arrivando fino all’area del porto, quasi al confine tra San Benedetto e Grottammare. È stato tra quell’area, carica di vicoli semideserti, che i militari sono riusciti a spingerlo in una zona “sicura” a chiudere la strada alla Punto in sicurezza e senza rischiare di coinvolgere pedoni, ciclisti o altre autovetture. Quindi sono scattate le manette ai suoi polsi.