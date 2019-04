Investe uno scooterista e poi si schianta preso pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «L’ho rincorso ma lui è ripartito». È la testimonianza del ciclista che, per primo, si è lanciato all’inseguimento dell’auto pirata (una Golf) che ha investito con suo lungomare di San Benedetto uno scooterista e poi è andata a sbattere contro due veicoli in sosta. Alla fine lo stop gli è stato imposto dalle condizioni della sua auto, che ha riportato pesanti danni nella parte anteriore ed è stato preso in consegna dalla polizia stradale. E’ accaduto nel tratto di lungomare che conduce all’area portuale, proprio di fronte al monumento al pescatore. Alla fine il pirata della strada è stato preso.