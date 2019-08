Il pirata: «Avevo paura Mia madre mi ha spinto a farmi avanti»

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO «Mi sono spaventato, non ho capito più niente e non sapevo cosa fare». Sono queste le parole che il giovane, poco più che ventenne, che era alla guida della, ha rivolto agli agenti della polizia locale che lo stavano cercando da sabato mattina.È un giovane residente nell’entroterra Piceno: «Non sapevo cosa fare e sono stato preso dal panico - ha detto - così ho tirato dritto, sono andato via e poi sono tornato a casa. Ho aspettato che tornasse mia madre, che è stata assente per pochi giorni, per confrontarmi con lei e mi ha subito detto di affrontare le responsabilità». Fortunatamente l’incidente, avvenuto poco prima delle sei del mattino di sabato scorso, non ha provocato il ferimento di nessuno ed ora, il giovane automobilista, dovrà probabilmente rispondere soltanto dei danni subiti dalla Toyota.