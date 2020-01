Piovono calcinacci in strada: resta ancora chiusa la galleria sulla bretella

SAN BENEDETTO - Nuovo sopralluogo, ieri mattina, sulla galleria della bretella di Santa Lucia chiusa a fine dicembre in seguito al distacco di alcuni elementi di cemento. Presente, alle verifiche di ieri, anche il sindaco Pasqualino Piunti che ha confermato il fatto che dovrà essere il comune a sobbarcarsi le spese dell’intero intervento di messa in sicurezza del tunnel. «E’ una situazione che ereditiamo, l’ennesima - ha spiegato Piunti subito dopo il sopralluogo - ora dobbiamo renderci conto di quale sia la strada migliore per operare».

Al momento l’unica cosa certa è che lunedì sarà effettuata l’opera di rimozione dei vari calcinacci e dei pezzi di cemento caduti dalla galleria e che, attualmente, occupano la strada e la parte laterale del tunnel attualmente interdetto alle automobili e ai ciclomotori così come tutto il resto della strada che nasce nell’area di Ragnola, all’intersezione con la Statale 16 e termina nella zona della chiesetta di Santa Lucia.

