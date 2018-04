Piombano con l'auto nel cortile di una casa: due donne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - C’era anche una bambina di 9 anni nella Golf che, intorno alle 12, è piombata all’interno del giardino di un’abitazione. L’auto era condotta dalla sorella della piccola, una trentasettenne. Sul sedile del passeggero era invece seduta un’amica della donna di 46 anni. L’auto, per motivi al vaglio della polizia locale, è finita contro il muretto di recinzione del giardino di una piccola palazzina, ha abbattuto l’inferriata terminando la propria corsa nel cortile. La piccola, per fortuna, non ha riportato conseguenze mentre le due donne sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari. A riportare le peggiori conseguenze è stata la 46enne che si sarebbe infortunata anche in seguito all’apertura dell’airbag. Sul posto sono dunque state inviate due autoambulanze per medicare e trasportare le due donne in ospedale, al Madonna del Soccorso di San Benedetto.