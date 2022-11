San Benedetto, strade allagate dopo l'acquazzone: zona impraticabile fino all'arrivo dei pompieri

SAN BENEDETTO - L'area di via Calatafimi a San Benedetto è finita sott'acqua nella notte tra venerdì e sabato in seguito all'acquazzone che si è abbattuto sulla Riviera delle Palme nella prima parte della nottata. I problemi sono iniziati introno alle 23 e le criticità principali si sono registrati nell'area del pontino lungo, tra via Calatafimi e via Carducci, e più a Nord, nel tratto di via Calatafimi compreso tra gli incroci con via Manzoni e via Bracco.

Soprattutto in questo secondo tratto la strada, per circa un'ora, è rimasta letteralmente impraticabile tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che intorno alle 23.30, sono stati chiamati sul posto per sbloccare la situazione e rimettere in funzione i tombini otturati dalla grande quantità d'acqua e dai detriti che ha portato con sé.