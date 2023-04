SAN BENEDETTO - San Benedetto si tira a lucido in vista della Pasqua. Pulizia di strade e giardini in previsione del prossimo weekend quando la Riviera accoglierà i primi turisti e coloro che verranno a prenotare hotel e appartamenti in vista dell’estate e proprio questo fine settimana la città farà da cornice all’esposizione delle Moto Ducati.

La spazzatura



Spazzatura delle strade, controllo pubblico della società e pulizie in vista delle festività pasquali. Di tutto questo si è discusso nella prima riunione della Commissione di controllo della Picenambiente svoltasi nei giorni scorsi. Tavolo tecnico politico a cui hanno preso parte il vice sindaco Tonino Capriotti, i consiglieri Nicolò Bagalini e Barbara De Ascaniis, il dirigente dei lavori pubblici Giorgio Giantomassi, Fausto Mozzoni direttore del servizio ambiente e Lanfranco Cameli del servizio parchi e giardini.

Il primo obiettivo che la Picenambiente ha in calendario è la pulizia in vista della Pasqua a cominciare dalle zone a ridosso delle chiese che nei prossimi giorni diventeranno protagoniste viste le varie cerimonie in programma, così i fossi, il lungomare e le scuole. Quindi una vera e propria tirata a lucido della città che deve essere pronta ad accogliere i primi turisti. A seguire si è parlato del servizio di spazzamento che è stato riattivato dall’amministrazione dopo decenni di fermo.

Nel corso della riunione è stato sottolineato come nel primo giro di pulizie molte auto non siano state rimosse non consentendo una nettezza puntuale. Gli amministratori hanno risposto che essendo le prime volte del ripristino di tale servizio si è voluto evitare di elevare multe. Bagalini ha proposto l’impiego di macchinari come sweepy - jet che consente di pulire le strade con un braccio meccanico che passa sotto le auto, evitando di farle spostare e di apporre divieti di sosta. Sempre nel tavolo di giovedì sera altro tema è stato quello del riconoscimento del controllo pubblico di Picenambiente, al riguardo la consigliera De Ascaniis essendo membro del gruppo di lavoro che sta portando avanti il percorso ha detto che l’iter starebbe procedendo ma il problema, è il poco interesse dimostrato dagli altri Comuni in merito a tale obiettivo.



La mostra



A partire da sabato e fino a lunedì 10 aprile le moto Ducati campioni del mondo 2022, nello specifico la MotoGP guidata da Francesco Bagnaia e la SuperBike di Alvaro Bautista, saranno in città. Il villaggio sarà allestito in viale Moretti e contornato dalle Miss Grand Prix vincitrici di titoli nazionali assieme alla modella dominicana Estefany Yan Momplesi. Per tre giorni appassionati e semplici curiosi potranno scattare foto e ammirare le Ducati campioni del mondo. Evento ottenuto attraverso l’impegno del consigliere Umberto Pasquali e di Vincenzo Amato che hanno preso contatti con l’organizzazione delle Ducati.