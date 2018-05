Picchiato sull'autobus «Sputi e poi i pugni è ora di finirla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «Mi ha colpito a tradimento, ha fatto finta di avvicinarsi per calmare la donna che era con lui e mi ha dato un colpo in faccia». Simone Censori, l’operatore della Fifa Security che, domenica mattina, è stato colpito al volto dal passeggero dell’autobus dove il 36enne si trovava per il controllo dei biglietti, è stato refertato con una prognosi di sette giorni ma è preoccupato per l’occhio colpito dopo che nelle scorse settimane, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico.«Il passeggero che mi ha colpito non aveva il biglietto valido per la tratta che stava percorrendo – racconta Censori -. Il verificatore della Start gli ha detto che poteva comprare un altro biglietto e mettersi in regola per il prosieguo del viaggio oppure sarebbe dovuto scendere». La donna, che ha poi avuto bisogno di cure sanitarie per una contusione ad un braccio, era in regola con il tagliando: «Lei non aveva alcun motivo di comportarsi in quel modo – afferma Censori -. Invece prima mi è venuta addosso dicendomene di tutti i colori poi mi ha letteralmente aggredito strappandomi la polo e il tesserino dal collo. E’ stato lì che il ragazzo si è avvicinato come se volesse allontanare la donna ma a tradimento mi ha colpito a volto con un cazzotto in un occhio».