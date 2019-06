Picchia lui e insegue â€‹la fidanzata: bimba di 10 anni colta da un malore

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Aggredito e minacciato con un coltello. Tutto, sembrerebbe, per una donna. E’ la follia andata in scena intorno alle 23 di mercoledì sera in viale Secondo Moretti, nel cuore dell’isola pedonale di San Benedetto. È stato in quel momento che un uomo di cinquant’anni di origini meridionali, che stava passeggiando con una donna e la sua bambina di dieci anni, si sarebbe visto affrontare da un’altra persona, un uomo più o meno della sua stessa età, che gli si è scagliato contro prendendolo a pugni prima e, una volta che la vittima dell’aggressione è caduta a terra, a calci poi. Soccorsa la bimba di 10 anni della donna, che ha accusato un malore.