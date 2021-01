Piazzale della stazione, bus fermi: paralisi del traffico in pieno centro

SAN BENEDETTO - Caos traffico nel piazzale della stazione ferroviaria. Il problema è ancora una volta rappresentato dal muro di pullman che, soprattutto nelle ore di punta, si erge nell’area bloccando, di fatto, la circolazione stradale .

Un problema che, anche in tempi di Covid con gli istituti superiori aperti a metà, si fa sentire in particolar modo a ridosso della fine delle lezioni. Una paralisi del traffico fino a via Fiscaletti. «Quell’area è troppo piccola - affermano i residenti - I pullman sostano a lungo visto che si tratta del capolinea e le auto non riescono a passare».



L’amministrazione comunale sta cercando di risolvere la questione. Per la verità la soluzione sarebbe già stata trovata da tempo soltanto che occorre relazionarsi con Ferrovie dello Stato e il dialogo, in piena pandemia, sta andando avanti a rilento. Il Comune ha infatti preparato un progetto, che prevede la trasformazione di una parte dell’attuale parcheggio della stazione a capolinea per gli autobus. Situazione ereditata da Pierfrancesco Troli che nelle ultime settimane ha ripreso i dialoghi con l’ente Ferrovie ed è ora in attesa di risposta. «Purtroppo in questo periodo non è semplice riuscire a relazionarsi con le Ferrovie - spiega Troli - ma sono ottimista dal momento che anche attraverso la Regione determinati ostacoli che si potevano incontrare in precedenza nel portare a termine questa operazione ora non si presenteranno». Il progetto del Comune prevede l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Roma che dall’intersezione con via Calatafimi arriva fino alla stazione.



«Una volta liberato il piazzale dal problema degli autobus - spiega infatti l’assessore - non avrebbe più senso impedire alle auto che arrivano da via Roma di raggiungere la stazione ferroviaria. Quindi in questo modo si potrebbe aumentare la fruibilità della zona alleggerendo anche il carico di auto su via Calatafimi». Modifiche per le quali però, al momento, non esistono tempistiche anche se per Rfi si tratterebbe, in sostanza, soltanto di approvare un piano che prevede l’uso di un’area che è comunque già ad appannaggio del Comune attraverso la Multiservizi ma che, in questo modo, ne modificherebbe la destinazione d’uso trasformando un’area di sosta in un capolinea degli autobus.

