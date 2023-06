SAN BENEDETTO - A settembre inizieranno i lavori per la piazza di San Pio X. Il Comune e la Ciip nel frattempo saranno impegnati sul sistema fognario, ma subito dopo l’estate inizieranno le opere di urbanizzazione da parte della ditta Arcadia61 srl che ha stipulato la convenzione con il Comune.



L’iter



Ai nastri di partenza i lavori a San Pio X. Dopo 40 anni di attesa il quartiere Marina di sotto vedrà finalmente prendere forma la tanto agognata piazza. L’imperativo che caratterizza questo piano particolareggiato è quello: prima le opere pubbliche poi l’edilizia privata. Quindi prima la piazza, i servizi, le strade e poi il residenziale. Nell’elaborato si prevede una modifica della viabilità con la strada che oggi passa davanti alla chiesa e che verrà spostata verso ovest a raso con le palazzine Sipa. A questo punto l’area che va dalla chiesa fino alle abitazioni sarà pavimentata per poi lasciare spazio al verde. Inoltre è previsto un piccolo anfiteatro dove svolgere le attività di quartiere e della parrocchia, così una pensilina che costeggerà la piazza e che creerà delle zone di ombra al fine di rendere l’area fruibile in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi stagione. Elaborato che porta la firma dell’architetto Domenico Sfirro. Anche il Comune è coinvolto nei lavori della zona San Pio X dove si occuperà del sistema fognario con rifacimento delle acque bianche, mentre per quelle nere ci penserà la Ciip. Interventi che potranno andare di pari passo con quelli privati, inoltre dovranno essere effettuati tutti i sottoservizi dell’Enel, gas e del sistema idraulico. Lo stesso comitato di quartiere Marina di sotto, in questi anni, ha più volte sollecitato l’inizio dei lavori e soprattutto degli interventi sui sottoservizi soprattutto al sistema fognario che continua a dare problemi a ogni acquazzone.



L’accordo



Lavori che nascono dalla convenzione stilata, nei mesi scorsi tra il Comune e l’impresa Arcadia61 srl per l’attuazione del piano particolareggiato di San Pio X. L’atto di convenzione prevede, oltre all’agognata piazza antistante la chiesa di San Pio X, il rifacimento della scalinata di accesso alla parrocchia, la realizzazione del nuovo impianto viario, di una rete fognaria, di impianti di illuminazione, con creazione anche di una rotatoria in prossimità di viale dello Sport. Il tutto dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione che coinvolgeranno una superficie di vaste dimensioni.