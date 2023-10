SAN BENEDETTO - Una piazza ai piedi della chiesa di San Pio X con tanto verde con un piccolo anfiteatro assieme allo spostamento della strada verso ovest. C’è tutto questo nel progetto della nuova piazza a Marina di sotto presentato ieri mattina dall’amministrazione comunale.



I tempi



Dopo 40 anni prende forma piazza San Pio X i cui lavori dovrebbero iniziare entro l’anno. Si tratta di una tappa storica visto che la piazza viene attesa da decenni soprattutto dal comitato di quartiere Marina di sotto. Intervento che nasce dal Piano particolareggiato realizzato dall’amministrazione Gaspari nel 2015, da qui l’accordo che l’attuale giunta ha portato a compimento tra pubblico e privato quindi tra il Comune e l’impresa Arcadia61. L’amministrazione ora andrà a realizzare i sottoservizi assieme alla Ciip e di seguito inizierà l’intervento del privato per dare vita alla piazza. Il progetto, a firma dell’architetto Domenico Sfirro, prevede un intervento su un’area di 5.400 metri quadrati con tanto verde, quindi un’area cementificata che poi lascia spazio a un parco che inizia proprio ai piedi della chiesa, senza più strade che dividono, ma in un tutt’uno. All’interno della piazza un anfiteatro con delle sedute che potrà essere sfruttato dallo stesso quartiere, assieme a panchine e un arredo. Per quanto concerne i costi il Comune per i sottoservizi ha stanziato 690mila euro mentre il privato ha investito 1,8milioni di euro.



La viabilità



La viabilità sarà spostata verso ovest al termine del parco e andrà a unire via Togliatti con viale dello Sport dove si andrà a realizzare anche una rotatoria. Per quanto riguarda i parcheggi saranno realizzati soprattutto in prossimità del supermercato su un’area di 6mila metri quadrati che sorgerà nella zona a sud e che sarà a uso pubblico. Il nodo maggiore rimane quello di via Lombroso, l’amministrazione ieri ha ribadito la volontà di aprire al traffico l’ultimo tratto che arriva fino a viale dello Sport dove verrebbe realizzata una rotatoria, in modo da sollevare il traffico di via Volta e di viale De Gasperi soprattutto nelle ore di punta. Soluzione che però non vedrebbe affatto d’accordo i residenti della zona, non è un caso che si parla di tale soluzione da anni ma non viene mai realizzata.



L’obiettivo



Sul fronte della tempistica il Comune sta ancora attendendo un nullaosta che dovrà arrivare dal Genio civile al fine di canalizzare le acque piovane sul torrente dell’Acqua Chiara. «Il nostro obiettivo è stato quello di realizzare prima le opere pubbliche e solo successivamente quelle private- ha spiegato l’assessore Bruno Gabrielli – oggi si chiude un percorso importante che la città attendeva da decenni. Sfido a trovare un’altra amministrazione che ha portato a termine così tante opere». Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Spazzafumo che porta a casa questo obiettivo atteso da tempo e condiviso con il quartiere rappresentato da Ernesto Piccinini e Silvia Castelli.