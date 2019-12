San Benedetto, 45 multe in una sola notte per i parcheggi abusivi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli nella notte degli agenti delle forze dell'ordine in piazza Pazienza, l’ex mercato coperto del pesce di San Benedetto che dovrebbe essere inaccessibile alle auto e che invece di notte si trasforma in un parcheggio abusivo. Al termine sono state elevate 45 multe. I pattugliamenti sono stati effettuati anche per tutto il pomeriggio tra le bancarelle della Fiera di Santa Lucia al fine di contrastare episodi di abusivismo commerciale ma dal comando della polizia locale fanno sapere che non si sono verificati problemi © RIPRODUZIONE RISERVATA