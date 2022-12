SAN BENEDETTO - Il divertimento e la voglia di stare insieme all’aperto si riprendono la scena di San Silvestro. Dopo due anni di limitazioni, causa pandemia, la Riviera delle Palme festeggia allegramente le ultime ore del 2022 e le prime del 2023. Tutto pronto per il “Capodanno in Piazza”: veglione promosso dal Comune. Appuntamento in piazza Giorgini per una lunga serata, a partecipazione gratuita.



Dalle ore 22, salgono sul palco la “Family Show live band” ed i “Capitolo Zero” per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte, quando il testimone passerà nelle mani di un ospite d’eccezione e della sua consòlle: Dj Fargetta. Facile prevedere che l’area della Rotonda diventerà una vera e propria discoteca en plein air. «Non sapete dove andare? Io vi aspetto e vi faccio ballare» è la promessa che il notissimo protagonista radiofonico (M2o, Radio Deejay) ha postato sui Social, in un video promozionale rilanciato anche da esponenti dell’amministrazione comunale.

Sempre oggi, alle ore 18, presso la cattedrale Santa Maria della Marina, il vescovo Carlo Bresciani celebra messa, con il canto del tradizionale “Te Deum”, per ringraziare il Signore del 2022 pronto a chiudersi. Domani (solennità di Maria Santissima Madre di Dio) monsignor Bresciani sarà sempre in cattedrale alle ore 17.30, per i Vespri. Mezz’ora dopo: celebrazione eucaristica e consegna ai rappresentanti istituzionali del messaggio del santo padre, Papa Francesco, per la “Giornata mondiale della Pace”.

Il programma

L’inizio del 2023 sarà all’altezza della chiusura del 2022. Domani, piazza Giorgini tornerà ad animarsi a partire dalle ore 16.30, quando si esibiranno gli artisti della live band “I Varie Età” e J.And. Quest’ultimo è un rapper sambenedettese con all’attivo diverse produzioni musicali che spopolano su Youtube. Successivamente, spazio al concerto dei “Neri per Caso”, in arrivo direttamente da Cortina dove, oggi, sono ospiti del Concerto di Capodanno. Il gruppo campano toccò l’apice della notorietà nel 1995, col brano “Le ragazze” che sbancò il Festival di Sanremo, vincendo nella categoria Nuove proposte.



Nel primo giorno dell’anno torna un appuntamento classico, ormai ventennale. Ossia il tuffo dei “Vikinghi”. Appuntamento a mezzogiorno, nel tratto di spiaggia prospiciente lo chalet Stella Marina: concessione 11. Lì, alcuni temerari sfideranno l’Adriatico per un bagno fuori stagione. Rispetto ad annate precedenti, l’impresa benaugurante non sarà delle più ardue. Infatti, secondo le ultime previsioni, il 2023 si aprirà sulla scia meteo di questo anomalo dicembre. Ossia, con temperature sopra la media. In particolare, per la tarda mattinata di domani a San Benedetto si prevede cielo sereno e termometro sui 15 gradi. Non certo un clima agostano, ma neanche da gelido gennaio.



Volando verso l’interno: gli appassionati di presepi trovano soddisfazione nel centro storico di Monteprandone. Lì, fino all’8 gennaio, presso il Museo della Libreria dei Codici di San Giacomo, è visitabile gratuitamente la 27esima mostra nazionale d’arte presepiale, curata dall’associazione Segui la Cometa. Orari: 15.30 - 19.30. Mentre al Museo d’Arte Sacra è visibile la rassegna di presepi da tutto il mondo, curata da Padre Nicola Iachini. Altro appuntamento in musica. Sempre domani, alle ore 17:30 il teatro Mercantini di Ripatransone ospita concerto del coro “Quelli che...Non solo Gospel”: repertorio ampio che abbraccia la musica gospel, soul, rhythm and blues, spiritual e pop. Ingresso libero. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale ripana, in collaborazione con l’Associazione musicale marchigiana. Domani, sonorità speciali anche a Monsampolo. Dalle ore 18, presso il teatro comunale è in programma il “Concerto di Capodanno”. Protagonista il quintetto di fiati Mélange d’Ages. Per una domenica nel segno dell’arte, sono aperte anche domani le 10 sedi dei “Musei Sistini del Piceno”. Per approfondimenti: www.museisistini.it; 347-3804444.