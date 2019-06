Il peschereccio â€‹si schianta sugli scogli: equipaggio salvo

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ore di forte apprensione anche in Riviera per un incidente avvenuto nell’arcipelago toscano nella notte tra martedì e mercoledì. Un peschereccio della flottiglia di Porto Santo Stefano, il Bora Bora, si è infatti incagliato, di prua, contro la scogliera dell’isola di Montecristo, un’isola praticamente disabitata e famosa per essere praticamente inavvicinabile da pescherecci e navi non autorizzate.Al comando della barca che è finita contro la scogliera c’era il sambenedettese Marco Marchegiani che, fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche e che, in mattinata, ha rassicurato i propri familiari, in Riviera, sul fatto che fosse in buone condizioni. Nella zona, soprattutto il compartimento di Porto Santo Stefano, ci sono parecchi marittimi sambenedettesi al lavoro. Nessun ferito, per fortuna, neppure tra l’equipaggio composto da altre tre persone.