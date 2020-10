Dai pescherecci ai negozi, la filiera della pesca sotto la lente: sequestri e 21mila euro di multe

SAN BENEDETTO - Irregolarità nella filiera della pesca, sequestri e sanzioni anche a San Benedetto. La capitaneria di porto sambenedettese ha effettuato, nell'ambito dell'operazione regionale di controllo del pescato, controlli a 360 gradi sull'intera filiera della pesca, dai pescherecci in mare fino ai negozi per la vendita al dettaglio.

I militari hanno eseguito 39 controlli elevando tredici sanzioni e altrettanti sequestri. In tutto le sanzioni elevate ammontano a 21mila euro per un totale di prodotto ittico sequestrato pari a 440 chili. Le violazioni ricorrenti sono state l’errata/omessa indicazione di informazioni al consumatore, mancanza di tracciabilità del prodotto ovvero il fenomeno della pesca abusiva o oltre il limite consentito dai regolamenti nazionali/locali, tutti fenomeni che oltre a costituire un pericolo per il consumatore finale penalizza gli addetti del settore che operano nel completo rispetto delle regole previste dalle normative vigenti.

