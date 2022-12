SAN BENEDETTO - Potrebbero arrivare anche a 150 euro al chilo tra oggi e domani. Scampi come tartufi non solo per le quotazioni record ma anche per la loro rarità. Ieri, infatti, ne sono stati battuti all’asta solo 13 chili. Benvenuti nell’anno dei rincari, anche per il cenone tradizionale della Vigilia che si sa, a San Benedetto, è una devozione non sempre legata alla religione cattolica.

Le cifre

Che sotto Natale il prezzo del pesce aumenti non è neppure questa una novità. Ma che quest’anno i rincari siano devastanti per le massaie lo è altrettanto. Tutta colpa del combinato disposto dell’inflazione, della scarsità del prodotto nonostante tutte le barche siano uscite nei giorni scorsi e dell’aumento del carburante. Ma forse non solo, probabilmente c’è anche una componente speculativa che potrebbe però ritorcersi contro chi tira troppo su il prezzo. Nei banchi dei supermercati, infatti, sono spariti i prodotti locali a vantaggio di quelli esteri paradossalmente meno cari. Certo, la qualità non è la stessa, ma la massaia media si fa i conti in tasca e per una volta si accontenterà, tanto sarà la sua abilità culinaria a mascherare il sapore meno vivo.

Il trend

Al mercato del pesce al dettaglio, al porto, a dir la verità qualcosa si trova ma anche qui l corsie sono vuote. «Tutta colpa dei prezzi alti - spiegano le sorelle Ricci -, non c’è gente. Noi abbiamo venduto diverse cose ma i margini di guadagno sono risicati perché all’asta i prezzi sono aumentati». Già. Si parla di pannocchie grandi vive pagate da un mino di 12 a un massimo di 17 euro all’ingrosso per finire sulle tavole dei consumatori a 20/25. La scorsa settimana bastavano 15 euro per portarle a casa. E ancora i rospi a 18 euro all’asta quando si fermano a 13, nella norma. Per non parlare del rombo chiodato che è schizzato così come il San Pietro che viene battuto in questi giorni a 36, 11 euro in più del normale.