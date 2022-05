SAN BENEDETTO - Un'altra notte di tensione al porto: i marittimi bloccano i camion con il pesce proveniente dalla Croazia.

Domenica scorsa si erano verificati disordini quando persone di altre marinerie dell'Adriatico hanno bloccato i pescatori di San Benedetto prima che potessero uscire in mare. Solo qualche giorno prima avevano votato decidendo di non aderire al blocco della pesca in Adriatico deciso per potestare contro il caro carburanti. Questa volta sono stati i pescatori locali a bloccare gli accessi al mercato ittico, impedendo che i camion provenienti dalla Croazia scaricassero il pesce da mettere all'asta. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha monitorato la situazione; non si sono comunque registrati scontri.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Il vertice si rivela un buco nell’acqua: i pescatori ora... IL CARO GASOLIO Notte di alta tensione, sciopero imposto: «Qui non si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA