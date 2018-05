Pesce sotto sequestro e sanzioni per 12mila euro a una ditta del porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Oltre un quintale di pesce irregolare perché sottomisura. È il sequestro effettuato, dalla Capitaneria di Porto, in un’azienda del territorio che ha portato ad una maxi sanzione da 12mila euro e alla chiusura della ditta per otto giorni. Il tutto nell’ambito di un’operazione, denominata “Hidden Box” che ha visto impegnati i militari della guardia costiera di San Benedetto e Cupra Marittima, oltre che quelli dell’ufficio cirondariale di Porto San Giorgio. I controlli effettuati hanno avuto come obiettivi primari la prevenzione e la repressione di attività illecite sulla filiera della pesca, con particolare riguardo alla tracciabilità del prodotto ittico, al contrasto al fenomeno della commercializzazione di prodotto ittico sotto la taglia minima e al posizionamento di attrezzi da pesca sottocosta o privi dei previsti segnali identificativi. Le attività di controllo espletate nel corso dell’operazione hanno portato al sequestro di oltre 2 quintali di prodotti ittici e all’elevazione di 10 sanzioni amministrative, per un ammontare pari a 37.000 euro, oltre al sequestro di numerosi attrezzi da posta illegali e posizionati abusivamente. Particolarmente rilevante è stato il sequestro, operato dagli uomini della Capitaneria di Porto presso un centro di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici freschi della provincia di Ascoli Piceno, ove sono stati rinvenuti 120 kg. di prodotto ittico allo stato giovanile che stava per essere lavorato e successivamente commercializzato. Lo stesso è stato sottoposto a sequestro e al proprietario è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 12mila euro. L’esercizio commerciale sarà chiuso per 8 giorni. Nel corso dei controlli in mare è stata individuata un’unità da pesca, in disarmo, al cui comando vi era un sambenedettese privo dei titoli abilitativi e non iscritto alla Gente di Mare. L’uomo è stato segnalato per assunzione abusiva di comando, reato per il quale sono previste pene detentive da uno a cinque anni.