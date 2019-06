Perde i sensi dopo la notte brava: ragazzo di 16 anni in coma etilico

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO - Notte difficile, quella tra martedì e mercoledì, lungo la Riviera delle Palme. Un ragazzino sedicenne è infatti stato soccorso dall’ambulanza del 118 lungo una strada a ridosso del lungomare, dopo aver perso i sensi in seguito all’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche. Al ragazzo è stata subito somministrata la terapia necessaria a limitare gli effetti dell’alcol ed è quindi stato trasportato in Pronto soccorso dove si è ripreso.Questo episodio ha rappresentato, ad ogni buon conto, il momento peggiore di una nottata fatta di schiamazzi e caratterizzata dalla presenza di giovani e giovanissimi ubriachi.Problemi enormi vengono denunciati da via Balilla dove i residenti hanno già dato vita a petizioni che però, stando a quanto afferma chi vive ed opera da quelle parti, sembrano essere cadute nel vuoto. Ed ora sono pronti a dar vita ad un vero e proprio sit-in in Comune.