Passeggiate ad ostacoli per i pedoni sul lungomare. Spuntano nuovi cantieri, multe e residenti in difficoltà

SAN BENEDETTO - E' paradossale la situazione che vissuta negli ultimi gioni nell'area del lungomare Nord interessata dai lavori. Se ad Est, come noto, non si passa né in auto né a piedi per la presenza dei lavori di riqualificazione di viale Trieste, ad Ovest, unico tratto pedonale e ciclabile attualmente percorribile, è comparso un cantiere. O meglio, una serie di transenne che circondano un mezzo al lavoro su un cantiere privato. Il risultato è che non c'è lo spazio per passare e, di conseguenza, i pedoni sono costretti a transitare in strada.

In molti si stanno chiedendo come abbiano fatto gli uffici comunali a concedere l'occupazione di suolo pubblico proprio in questo periodo di chiusura del tratto Est. La polizia locale ha però specificato che le transenne sono state posizionate male e che i responsabili del cantiere sono stati sanzionati. Diverso il discorso per un'altra area da cantiere, presente sullo stesso lato ma alcune decine di metri più a Sud. Quell'area è inutilizzata da anni ma le transenne sono rimaste. Occorrerebbe un atto con il quale il Comune possa agire direttamente per la rimozione di quegli ostacoli cosa che però non avviene perché non si troverebbe un accordo su quale debba essere l'ufficio competente. Ma non è finita. Perché mentre in Comune ci si sta chiedendo come risolvere questa situazione, stanno arrivando la multe ai residenti che, non sapendo dove altro lasciare l'auto, stanno parcheggiando sul lato Ovest. «I vigili urbani stanno elevando contravvenzioni - spiegano alcuni residenti - ma il Comune non ci ha ancora fatto sapere come intende risolvere il problema della sosta. Ci avevano detto che ci avrebbero aggiornato e nessuno si è fatto vivo. Solo i vigili con i blocchetti delle contravvenzioni». Multa scattate in particolar modo negli ultimi giorni nel corso di sopralluoghi che dal comune confermano: «Stiamo parlando di una situazione di sicurezza - spiega l'assessore alla viabilità Pierfrancesco Troli - le linee, in questa fase provvisoria legata alla presenza del cantiere, sono state disegnate al fine di evitare che gli automobilisti parcheggiassero a pettine. E gli spazi ricavati non garantiscono la sosta in sicurezza per le auto. Parliamoci chiaro: nei tratti dove vige il divieto di sosta non ci sarebbe neppure lo spazio necessario ad aprire lo sportello e scendere in sicurezza». Nel frattempo sull'altro lato, quello Est, i lavori proseguono e negli ultimi giorni è arrivata anche la notizia che saranno riqualificate le balaustre della passeggiata. La Giunta ha infatti approvato il progetto di restauro delle ringhiere che si trovano nel tratto compreso tra l'appendice Nord di viale Trieste, cioè dal ponte sull'Albula, fino al torrente delle Fornaci. Il restauro, richiesto a più riprese negli ultimi anni, costerà 180mila euro con un ribasso del 3% sull'importo dei lavori a base di asta, e per una somma complessiva di 149.210,59 euro, di cui 135.645,99 euro per lavori e 13.564,60 euro per Iva al 10% a cui vanno ad aggiungersi 44.354 euro messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

Emidio Lattanzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA