Fugge dall'ospedale e poi si getta in mare, paziente ripescato dalle motovedette della Capitaneria

SAN BENEDETTO - Un paziente ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto è fuggito dopo la mezzanotte dal reparto dove era stato ricoverato a seguito di un'intossicazione da farmaci. Ha approfitatto di un momento di distrazione degli operatori sanitari ha raggiunto il molo. Dopo essere stato individuato dai carabinieri sugli scogli ha deciso di buttarsi in mare. Sul posto sono intervenute le motovedette della Capitaneria di Porto di San Benedetto che lo hanno tratto in salvo nei pressi degli scogli del giardino sull'Albula. Il paziente è ora in buione condizioni ed è stato riportato all'ospedale.