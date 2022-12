La rissa in piena notte e un quartiere impaurito a San Benedetto: scattano tre arresti

SAN BENEDETTO - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto sono intervenuti nei pressi di piazza Garibaldi dove era stata segnalata una rissa tra alcuni ragazzi.

Immediatamente giunti sul luogo dell’evento indicato, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, raccolte importanti informazioni circa l’accaduto, rintracciavano celermente gli autori della rissa. Si tratta di un 23 enne italiano e di due stranieri nord africani, rispettivamente di 21 e 35 anni, tutti residenti in riviera, i quali, per motivi ancora al vaglio da parte degli investigatori, hanno innescato una violenta colluttazione mediante l’utilizzo di armi, in particolare un coltello e due mazze ferrate, che sono state tempestivamente recuperate e sequestrate dai Carabinieri.

Durante i tafferugli, il 35enne straniero ha riportato una ferita da taglio superficiale alla parte posteriore del collo, con una prognosi di 7 giorni, mentre il giovane italiano ha ottenuto una prognosi di 45 giorni a causa di diverse fratture da trauma agli arti. Al termine degli accertamenti dei Carabinieri, i tre uomini sono stati dichiarati in arresto per rissa aggravata e porto abusivo di armi e sottoposti agli arresti domiciliari in attesta dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.