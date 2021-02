Addio a Patrizia, insegnante animata da tante passioni: oggi l'ultimo saluto

SAN BENEDETTO - E’ morta a 68 anni Patrizia Isidori, insegnante di inglese ed ex presidente dell’associazione Cineforum di San Benedetto. Se ne è andata dopo una malattia che aveva accompagnato la sua vita, tanto da diventare anche volontaria presso il reparto di Diabetologia del Madonna del Soccorso aiutando gli altri pazienti ad affrontare questa patologia.

Patrizia viene ricordata da tutti come una donna con una grande passione per la cultura, non a caso è stata tra i fondatori del Cineforum e presidente negli anni Ottanta, organizzava soggiorni durante il Festival del Cinema di Venezia ma, oltre al cinema amava anche la musica che era un sua sua passione e non mancava anno che non andasse al Festival dei Due Mondi di Spoleto, così come seguiva il teatro e la letteratura.

«Era un vulcano di idee- ricorda Giampiero Paoletti attuale presidente de Cineforum – seguiva tutti gli eventi culturali possibili, aveva tantissimi interessi che riusciva a coltivare dalla musica alla letteratura. E’ una grave perdita per tutti noi». Negli ultimi anni si dilettava anche come giornalista collaborando per un giornale online per il quale seguiva gli eventi culturali. A ricordarla anche l’ex primario di Nefrologia Francesco Bruni: «Patrizia mancherà a quanti l‘hanno conosciuta - dice Bruni -, per il suo spirito e per la forza con cui ha saputo convivere con la malattia che non le ha mai impedito di seguire le sue passioni». Abitava a Monteprandone e nell’ultimo anno era stata assistita dalla sorella Elisabetta. L’ultimo saluto si svolgerà questa mattina alle 9.30 presso la sala del commiato nel cimitero di San Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA