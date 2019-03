Non ha mai preso la patente ma travolge e manda all'ospedale un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Alla guida dell’auto senza patente, semplicemente perché non l’aveva mai conseguita, ha investito un settantaduenne in via Manara. E’ successo intorno alle 9 e 30 di questa mattina nel tratto di strada che passa al di sotto del ponte dell’autostrada A14. Lì, in quel momento, passava il 72enne in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato dalla Peugeot 206 condotta dal trentatreenne già noto alle forze dell’ordine. Il ferito subito stato preso in cura dagli operatori sanitari arrivati a bordo del mezzo di emergenza che lo hanno prima medicato, a lungo, sul lettino montato nell’ambulanza e quindi lo hanno trasportato al Pronto soccorso dove i medici lo hanno preso in cura.