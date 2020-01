San Benedetto, cani maltrattati e chiusi in gabbia, scatta la denuncia

SAN BENEDETTO - I carabinieri forestali di San Benedetto del Tronto unitamente ai veterinari dell'Asur Marche hanno trovato due cani “Pastore tedesco” detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi conseguenze. Gli animali sono stati trovati all’interno di un box e di una gabbia di dimensioni assolutamente non idonee e in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Ad uno dei cani era preclusa la possibilità del contatto visivo con l’esterno ed era costretto a vivere in ambiente con scarsa ventilazione e illuminazione. L’altro, rinchiuso in una piccola gabbia, era costretto a deambulare su una grata metallica con il concreto rischio di procurarsi gravi lesioni agli arti. Il proprietario degli animali, è stato immediatamente denunciato.

