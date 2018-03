Il passaporto è falso: â€‹nei guai un calciatore dilettante di 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Lo hanno chiamato in caserma per un controllo di routine sugli extracomunitari presenti sul territorio, ma lui ha pensato bene di presentarsi con un passaporto falso. E’ stato arrestato e rinchiuso ai domiciliari.Protagonista un 19enne calciatore, che milita in una squadra dilettantistica della zona: i carabinieri ci hanno messo poco a capire che si trattava di un passaporto falsificato. Ora sono in corso le indagini per capire come se lo sia procurato e se si tratti di un caso isolato o rivelatore di un traffico ramificato.