San Benedetto, sacerdote ricoverato dopo l'incidente, i ladri in casa

SAN BENEDETTO – Un sacerdote di San Benedetto del Tronto ricoverato all'ospedale per un incidente stradale avvenuto sulla Bonifica fra Controguerra e Pagliare del Tronto è stato derubato dai ladri . Durante le prime ore di ricovero, quando già nel paese dove svolge il ruolo di parroco, Colonnella, si era sparsa la voce dell’incidente qualcuno ha pensato di fare visita alla sua abitazione. Ad accorgersi del furto sono stati alcuni vicini che hanno chiamato i carabinieri. I militari sono entrati in casa ed hanno notato le inequivocabili tracce del passaggio dei ladri che avevano aperto armadi e cassetti. Per stabilire l’esatto ammontare dell’ammanco occorrerà attendere il rientro a casa del parroco.LEGGI ANCHE: