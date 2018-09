I carabinieri arrestano un finto notaio che truffava parroci anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Alle prime luci del giorno, i carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per truffa aggravata, emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, su richiesta della Procura della Repubblica che ha concordato pienamente con le risultanze investigative raccolte dai militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto e della Stazione di Acquaviva Picena, a un cinquantaseienne, originario della provincia di Frosinone e con precedenti specifici, responsabile di una serie di truffe, abilmente architettate, ai danni di decine di parroci in tutta Italia, tra cui uno dell’hinterland sambenedettese. Proprio con la denuncia dell'anziano prete sono partite le indagini dei carabinieri. I parroci, anziani e scelti con oculatezza, venivano contattati dall’uomo che, fingendosi notaio a Pescara, raccontava loro che per ottenere un lascito da anziani del posto che volevano rimanere anonimi, dovevano versare 700 euro su una post pay, di cui forniva i dati, necessari per avviare le pratiche burocratiche. L'artifizio gli ha consentito di accumulare oltre 30mila euro in pochi mesi mentre altre 20mila euro in contanti sono state ritrovate e sequestrate nel corso della perquisizione domiciliare.Il finto notaio è stato quindi arrestato.