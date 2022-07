SAN BENEDETTO - Di nuovo al centro di polemiche la situazione del parco Gandhi, di via Manara in zona Ponterotto, segnalata dal gestore dell’area verde Emanuele Paglia per continui atti vandalici e scarsa manutenzione del verde. Diverse le segnalazioni rivolte all’amministrazione anche tramite l’apposita app Municipium, ma sembra che gli interventi della Multiservizi sul verde pubblico continuerebbero a farsi attendere e l’area continuerebbe a essere vittima di balordi e malintenzionati.

Il perito agrario Michele Occasione, dell’associazione Uniamo San Benedetto, ha redatto gratuitamente una relazione tecnica sullo stato di mantenimento del verde per favorire proprio gli interventi necessari alla salvaguardia del pubblico decoro ma l’azienda incaricata di tale mansione non sembrerebbe averla recepita. Dopo il susseguirsi di atti di vandalismo e la scarsa cura degli spazi da parte degli organi competenti, Emanuele Paglia (presidente dell’associazione che gestisce l’area verde) lancia un appello all’amministrazione.

«Nei giorni scorsi- afferma Paglia -sono state contattate più volte le forze dell’ordine per dei disagi causati da alcuni cittadini stranieri che hanno passato la giornata al parco urinando in pubblico e molestando i presenti, la giornata si è conclusa con l’arrivo dell’autoambulanza intorno alle 23 che ha prelevato un ragazzo in presunto stato di coma etilico. In accordo con la cittadinanza ed il comitato di quartiere stiamo studiando interventi mirati a riqualificare la zona rendendola un sano polo di aggregazione sportiva e culturale, per fare questo però c’è bisogno di un maggiore sforzo ed attenzione da parte dell’amministrazione comunale a cui chiediamo di intervenire e di supportarci». Non è la prima volta che vengono segnalati incidenti e atti vandalici presso il parco Gandhi e ogni volta la cittadinanza sollecita una maggiore presenza delle forze dell’ordine e del Comune.