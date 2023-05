SAN BENEDETTO - Parcheggio alla stazione e nuovo look in tutto il centro con un concorso di idee. Ai nastri di partenza i lavori per il parcheggio della stazione ferroviaria mentre l’amministrazione comunale è pronta a emanare il bando per un concorso di idee che andrà a riqualificare tutto il centro dall’Albula al faro passando per piazza Giorgini. Manca solo il semaforo verde da parte di Rete ferrovie Italia poi il progetto per il nuovo parcheggio alla stazione potrà partire. La MetroPark ha effettuato tutti i passaggi burocratici necessari e anche da parte degli uffici comunali sarebbe tutto pronto.

Il confronto



Ieri mattina si è svolto un incontro tra l’assessore alla viabilità Bruno Gabrielli e il funzionario della MetroPark Igor Iacopini. «Si tratta di una questione di giorni – afferma l’assessore Gabrielli – poi si partirà con i lavori. Sul fronte tecnico è tutto pronto e c’è piena disponibilità da parte del Comune». I lavori durerebbero circa tre mesi e interesserebbero il periodo estivo, aspetto che fa sollevare qualche preoccupazione vista la stagione turistica che San Benedetto si prepara ad affrontare. Il Comune per quanto riguarda eventuali criticità alla viabilità sarebbe pronto a mettere a disposizione l’ampia zona sosta che insiste su piazza San Giovanni a pochi metri dalla stazione, in caso di necessità.

La superficie del parcheggio a nord della stazione è di 4.700 metri quadrati all’interno della quale troveranno spazio stalli blu a pagamento, spazi riservati ai disabili, al car sharing, alle auto elettriche e per i locker. Precisamente il progetto prevede quattro posti auto per disabili, due locker (depositi) per il ritiro dei pacchi, 11 posti auto riservati alla Polfer, 161 stalli blu di cui 147 liberi, 8 per auto elettriche infatti ci sarà una pensilina dove potranno essere ricaricati i veicoli elettrici con tanto di colonnine per ricaricare e 6 per il car sharing dove si potrà condividere l’utilizzo di un’auto tra più persone, così come si potrà raggiungere la stazione in bici, lasciarla custodita per poi salire sul treno. Intervento che sarà accompagnato anche a un arredo complessivo dell’area con tanto di verde, tra alberi e piantumazioni. Intanto il Comune si prepara a indire un concorso di idee per rivedere l’intero centro cittadino, dall’Albula fino alla zona faro passando per piazza Giorgini.



Il bando



Il bando dovrà essere pronto entro il 20 giugno e in autunno l’assegnazione mentre entro gennaio si dovrà procedere con la rendicontazione di quanto speso. Progetto che è stato al centro di un incontro svoltosi ieri mattina tra il sindaco Spazzafumo e i due dirigenti all’urbanistica e ai lavori pubblici rispettivamente Giorgio Giantomassi e Mauro Bellucci. «L’obiettivo è quello di rivedere l’intera area centrale- spiega Spazzafumo - dal faro a piazza Giorgini passando per il molo sud, l’ex Galoppatoio, l’ex Bocciofila viale Buozzi, via Pasqualetti fino all’area che ospita la Palazzina Azzurra. Entro giugno verrà indetto il bando per poter intercettare progetti da esperti professionisti».