© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sono numerose le segnalazioni che arrivano dall’area della clinica Villa Anna e, più precisamente, dal parcheggio che si trova di fronte alla struttura sanitaria. Le denunce parlano infatti della presenza di un uomo che chiederebbe denaro promettendo di “guardare” la macchina appena posteggiata. Come dire: «nessuno la tocca finché ci sono io». Nelle ultime settimane sono state diverse le segnalazioni in merito effettuate anche alla polizia locale che ha ricevuto lamentele da parte di cittadini. Lamentele che, nella maggior parte dei casi, si sono limitate soltanto alla richiesta di elemosina ma che, a detta di alcuni, sarebbero sfociate anche in questa specie di proposta “commerciale” fatta a chi, per un motivo o per l’altro, parcheggia di fronte alla clinica di via Toscana. Qualcuno è arrivato addirittura a definirlo un «parcheggiatore» anche se, a quanto risulta, non si sarebbe mai proposto di trovare un parcheggio ma soltanto di evitare che l’auto subisca furti o danni.