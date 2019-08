Scoppia il parapiglia per lo scooter nella Ztl: in due al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Parapiglia nella notte all'ombra del Torrione dove, poco prima delle mezzanotte, un uomo di cinquantotto anni si è ferito in seguito ad una veemente discussione avuta con due persone a causa del suo scooter.L'uomo aveva infatti portato il suo scooter nella zona pedonale di piazza Sacconi. Stando alla ricostruzione degli agenti del commissariato, avrebbe spinto il ciclomotore a mano e con il motore spento. Cosa che ha acceso le proteste di un paio di persone, una delle quali avrebbe provato a portare fuori lo scooter: si è acceso un parapiglia e l'uomo è caduto, ferendosi ad una gamba. In quella situazione è finita di mezzo anche un donna che è intervenuta per mettere pace ma è finita, suo malgrado, al Pronto soccorso. L'episodio ha infatti reso necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce Verde intervenuta sul posto per medicare il cinquantottenne ed anche quello della polizia del commissariato che ha identificato e ascoltato tutte le persone coinvolte nella vicenda.