Paperino e la Sibilla: finisce su Topolino la storia dei ragazzi della scuola media Curzi di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Una bella esperienza e anche una bella vetrina. Bella soddisfazione. Già, perchè Paperino va per la prima volta alla scoperta della Sibilla in un'avventura ispirata dagli studenti della classe II C della scuola media Curzi di San Benedetto. Attenzione: nel numero in edicola di Topolino, c'è infatti la storia dal titolo «Paperino Paperotto e i sentieri del bosco» realizzata grazie al lavoro degli studenti sambenedettesi, che la sceneggiatrice Valentina Camerini e il disegnatore Luca Usai hanno trasformato in un inedito fumetto.

Paperino e i suoi amici vanno in gita sui monti, perdono il sentiero e... incontrano l'incontro con Sibilla, misteriosa donna che abita in montagna. La storia, oltre a richiamare il mito della fata Sibilla, ricorda l'importanza di tenere puliti i sentieri perché siano percorribili. Un tema particolarmente importante per un territorio come quello montano a forte rischio di abbandono dopo i danni causati dal terremoto. A corredo del fumetto, una foto degli alunni e un piccolo estratto del loro lavoro.

L'iniziativa è dal concorso nazionale del Fai-Fondo Ambiente Italiano dedicato alle catene montuose italiane. Gli alunni dell'istituto Curzi, diretto da Laura D'Ignazi, hanno ideato un articolato viaggio virtuale alla scoperta della Sibilla che ha sbaragliato la concorrenza dei diecimila coetanei in lizza, aggiudicandosi il primo premio.

