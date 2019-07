Papà Paolo dona un rene â€‹al figlio malato Matteo e gli salva la vita

di Luigina Pezzoli

ASCOLI Dona il rene al figlio e gli salva la vita. E’ la storia di Paolo Cappelli, tra gli oltre 3400 donatori di organi nel Piceno, che dopo questa esperienza ha deciso di far parte dell’associazione Aido, divenendo poi presidente comunale e vicepresidente provinciale, testimoniando l’importanza della donazione di organi.«Mio figlio Matteo nacque con delle malformazioni alle vie urinarie e con un solo rene, oltretutto malmesso – spiega - E’ stato difficile vivere con questo peso, soprattutto perché vedere un bambino soffrire, che sia tuo figlio e meno, è insopportabile».Dopo quasi diciotto anni di viaggi della speranza da Ascoli, dove Paolo con la sua famiglia vive, all’ospedale Gaslini di Genova in cui veniva costantemente curato Matteo, quando la situazione clinica stava precipitando i medici gli hanno chiesto se voleva donargli un rene, e dunque rimetterlo al mondo per una seconda volta.